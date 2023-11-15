رئيس الاتحاد الأفريقي لليد: ستكون بطولة كأس الأمم الأفريقية مميزة

تحدث منصورو اريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، على هامش قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 وحتى 29 يناير المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا.

قال منصورو اريمو: “أنه يرحب بالجميع في قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ 26، حيث إن هذا الحدث الكبير سيجمع 16 منتخبًا وطنيًا في القاهرة، يتشاركون نفس الرغبة في كتابة صفحة من التاريخ في هذه البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024“.

وأضاف: “لقد عودتنا مصر دائمًا على الترحيب الكبير وروح الأخوة، فقد أتيحت لنا الفرصة مرة أخرى بالتواجد للاحتفال مع كل أولئك الذين سيقدمون لنا مواهبهم“.

ووجه اريمو رسالة لوزير الشباب والرياضة مطالبه: “بتوصيل رسالة إلى السلطات المصرية، ليؤكد لهم على امتنانهم العميق وشكرهم مرة أخرى“.

وتابع: “عائلتنا الرياضية بأكملها ستتطلع إلى أرض الفراعنة، لأننا ذاهبون نحو كأس الأمم، هذا المشهد الرياضي الحقيقي الذي سيتابعه الآلاف من المشجعين هنا في مصر وفي جميع أنحاء العالم، حيث ستشارك 16 دولة افريقية في هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد“.

وواصل: “ستؤكد بطولة «مصر 2024» أنها بالفعل مناسبة متميزة للمعلنين واللاعبين والقائمين على التوظيف لملء دفاتر ملاحظاتهم، حيث إنني سعيد بمستوى المشاركة العالي وسير الاستعدادات، وكل ذلك يدل على الرغبة في إنجاح هذه البطولة بشكل حقيقي“.

واختتم حديثه موجهًا رسالة قوية، قائلًا: “أوجه نداءً قويًا إلى جميع وسائل الإعلام من أجل دعم ومرافقة اللاعبين والمشرقين والمنظمين برسائل التشجيع والسلام لتكون بطولة سعيدة وجميلة“.