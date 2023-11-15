انطلاق قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد مصر 2024

انطلقت منذ قليل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 29 يناير 2024، .

بدأت مراسم القرعة منذ قليل بحضور العديد من الشخصيات والمسئولين على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأحمد الأحمر نجم الزمالك وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك والذي سيشارك في سحب القرعة.

ويتواجد الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد منصور إيمو.ة، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

كما يتواجد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي في حفل القرعة ويتواجد الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب المصري للرجال، وعمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، ومدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد .