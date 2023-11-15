حسين يشهد ختام الدورة التدريبية للأئمة والوعاظ

أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، أن نجاح الدورات التدريبية للائمة والوعاظ واكسابهم مهارات إعلامية تسهم بشكل كبير فى إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر لمجابهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب، وتسهم بشكل إيجابي في تجديد الخطاب الديني.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات الدورة التدريبية للائمة والوعاظ والتى نظمتها الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف والتى ضمت ٢٨ متدرب وعقدت على مدار اسبوعين بالوطنية للإعلام ، حيث رحب حسين زين بفضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية وفضلية الدكتور / مختار جمعة وزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني لحضورهم ختام الدورة بمبنى الهيئة الوطنية للاعلام.

وأضاف زين أن تنظيم الوطنية للإعلام لتلك الدورات يأتي فى إطار الاهتمام الخاص الذى توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتجديد الخطاب الدينى وإيصال رسالة هادفة عن صحيح تعاليم الدين الاسلامي الوسطي الحنيف وأن الوطنية للاعلام تبذل جهودها المستمرة فى هذا الصدد من خلال برامجها المتنوعة عبر اذاعاتها وشاشاتها.

وأشار زين إلى أن الوطنية للإعلام قامت بتوفير كافة الامكانات اللازمة لتدريب الأئمة والوعاظ داخل الاستديوهات على فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال، وتدريب عملي على المقابلة التليفزيونية والإدارة الحرفية للوقت علي الشاشة والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات وتم عقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل ستديوهات الوطنية للإعلام ساهم بشكل مباشر وكبير فى الاستفادة من الدورة التدريبية، كما تلقى المتدربين محاضرات مكثفة على يد نخبة من الاساتذة والمتخصصين والاعلاميين.

وقد وجه وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية ووكيل الأزهر الشريف الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الذي قدم كل الدعم وكل التيسير وكل المتابعة لهذه الدورة، فهذه هي الدورة الرابعة، في تنمية المهارات الإعلامية للأئمة والوعاظ واثنوا على كافة الجهود المبذولة من الوطنية للإعلام بتوفير كافة الامكانات اللازمة لإنجاح تلك الدورات التدريبية الهامة

وفى نهاية ختام الدورة قام رئيس الهيئة الوطنية وفضيلة مفتي الديار المصرية ووزير الأوقاف ووكيل الأزهر الشريف بتسليم شهادات اجتياز الدورة بنجاح للمتدربين متمنين لهم التوفيق والسداد لدعم رساله هادفة تخدم عملية تجديد الخطاب الديني وأكدوا على التعاون فى استمرارية عقد هذه الدورات التدريبية الهامة