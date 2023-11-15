الصحة العالمية: إغلاق 26 مستشفى  في غزة بسبب الهجمات ونقص الوقود

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الأربعاء، إن الهجمات الإسرائيلية أو نفاد الوقود تسبب في إغلاق 26 من بين إجمالي 36 مستشفى في قطاع غزة حتى الآن.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وأضاف غيبريسوس، في تصريحات نشرتها الصحة العالمية على منصة إكس، أن المنظمة لم تتلق أي معلومات حول عدد الوفيات أو الإصابات في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية مما يجعل من الصعب عليها تقييم أداء المنظومة الصحية.

واكد إن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 120 ألف لتر يوميا من الوقود لتشغيل مولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والاتصالات.

وتابع غيبريسوس أن المنظمة فقدت الاتصال بالطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بغزة، التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية فجر اليوم، مؤكدا أن الاقتحام العسكري الإسرائيلي للمستشفى "غير مقبول على الإطلاق".