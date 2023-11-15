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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تراجع أسعار المنتجين في أمريكا بسبب التضخم

ارشيفية
ارشيفية
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تراجع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في ثلاث سنوات ونصف في أكتوبر وسط هبوط حاد في تكلفة البنزين، فيما يمثل أحدث علامة على انحسار ضغوط التضخم.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في الولايات المتحدة، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.5 بالمئة في الشهر الماضي، وهو أكبر هبوط منذ شهر أبريل للعام 2020.

وعُدلت بيانات سبتمبر بالخفض لتظهر صعود المؤشر بنسبة 0.4 بالمئة فقط بدلا من 0.5 بالمئة مثلما ورد في تقارير سابقة.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1 بالمئة.

وصعد المؤشر خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر بنسبة 1.3 بالمئة بعد أن قفز بنسبة 2.2 بالمئة في سبتمبر. وأتى التقرير عقب بيانات أمس الثلاثاء تظهر أن أسعار المستهلكين لم تتغير في شهر أكتوبر.

ارتفاع المؤشر المستهلكين الولايات المتحد تغير لولايات المتحدة