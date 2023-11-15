"فويس باند" تحيي حفلا جديدا في قصر الأمير بشتاك

تحيي فرقة "فويس باند" بقيادة الفنان إسلام جاد، حفلا فنيا جديدا، في السابعة مساء غد الخميس، في مركز إبداع قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

تُقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغاني المصرية والعربية منها: "على قد الشوق" أداء احمد عبد اللطيف، و"تمر حنه" غناء أريج السيد، و"بتسأل ياحبيبي" أداء ندي محمود، و"بتخاصمني حبه" غناء منة محمد، و"لاموني الناس علي حبي" أداء مصطفي رضوان، و"حمال الأسية" غناء وائل علي، و"من حبي فيك ياجاري" أداء سمر محمد، و"سألوني الناس" غناء سلمي فتيان، و"نسم علينا الهوي" أداء سارة أمين، و"لولا الملامة" غناء نهى النجار، و"طاير يا هوا" أداء محمد إيهاب، و"أنا بعشق البحر" غناء أميرة معروف، و"قولي عملك اية" أداء سوما عمار، و"علي جرا " غناء روان محمد، و موسيقي "النهر الخالد" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

تأسست فرقة "فويس باند" عام 2016، على يد عازف الكمان الفنان إسلام جاد، وقدمت العديد من الحفلات الغنائية بدار الأوبرا المصرية، ومراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، والجامعات والأندية المصرية