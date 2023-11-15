إضراب جديد في فرنسا يعطل تصوير الأعمال الفنية

تعطّلت أعمال تصوير مسلسلات وأفلام كثيرة في فرنسا جراء إضراب أطلقه العاملون الفنيون في المجال، مطالبين برفع رواتبهم، على ما أعلنت النقابات المعنية الأربعاء.

جاء لك بعد الإضراب التاريخي الذي نفّذه كتاب السيناريو والممثلون في الولايات المتحدة، حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وقالت النقابات إنّ "الغضب الذي يعبّر عنه العاملون في القطاع السمعي والبصري والذي لم يحظ بعد بتغطية إعلامية مماثلة لِما لاقته أزمة إضراب كتاب السيناريو والممثلين في الولايات المتحدة، يعكس أشكالاً مماثلة من المعاناة".

وأوضحت نقابة العاملين في الصناعات السمعية البصرية والسينما أن 56 من فرق عمل مرحلتي التصوير وما بعده صوتت تأييداً للإضراب.

أما اتحاد الإنتاج السمعي البصري الذي يضم أصحاب العمل فأشار إلى أن التحرك "محل متابعة" و"آخذ في الاتساع".

وقال المنتج التنفيذي للمسلسل الناجح "آش بيه إي" (HPI) إن لا تصوير يومي الأربعاء والخميس، بعدما كان توقف أصلاً الخميس الماضي.

كذلك توقف في غرب فرنسا الأربعاء تصوير مسلسل Déter الذي تشارك في إنتاجه "فرانس تلفزيون"، بحسب ما أعلن مدير الإنتاج.

وتأثر كذلك تصوير مجموعة برامج أخرى لمحطات "إم 6" و"كانال +" و"أمازون برايم فيديو".

ولاحظت القوى النقابية المشاركة أن "العاملين في هذا القطاع فقدوا 20 بالمئة من قوتهم الشرائية منذ عام 2007 بسبب عدم إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور". ويبلغ عدد الفنيين المعنيين بالتحرك ما بين عشرة آلاف و15 ألفاً.