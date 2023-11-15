فيتوريا: أسعى لقيادة الفراعنة إلى التأهل لمونديال 2026.. وأستهدف خفض معدل الأعمار

أكد روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أنه يسعى لقيادة "الفراعنة" إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، وتجنب مفاجآت التصفيات.

منتخب مصر يبدأ مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة جيبوتي في الجولة الأولى، غدا الخميس، على استاد القاهرة، قبل أن يحل ضيفا على سيراليون في الجولة الثانية يوم 19 نوفمبر.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أملك خبرة كبيرة كمدرب وواجهت العديد من المواقف من بينها تفوق الفرق الصغيرة على الكبيرة، وأعرف أن هناك العديد من المباريات التي منعت مصر سابقا من الوصول لكأس العالم أمام السودان وزامبيا على سبيل المثال".

وأضاف: "نسعى للفوز في أكبر عدد من المباريات من أجل الحصول على صدارة المجموعة والتأهل لنهائيات المونديال".

وتابع: "الوقت أمامنا ضيق وبعد مباراة جيبوتي سنخوض رحلة سفر طويلة قبل مواجهة سيراليون".

ووجه المدرب البرتغالي رسالة إلى الجماهير قائلا: "نقوم بواجبنا والذي يتمثل في اللعب بحماس من أجل تحقيق الفوز ونتمنى أن يكون الجمهور داعما دائما لنا".

واستمر: "هذا هو الوقت المناسب لأن يهتم الناس بمنتخب مصر وأن يحضروا المباريات في الملعب".

وأكمل: "مصر أمة كبيرة ومنتخبها يملك عناصر مميزة، أشعر بالحزن عندما أرى منتخبات بعناصر أقل فنيا لكنها تحظى بدعم جماهيري أكبر منا".

وواصل: "سيأتي وقت تكون فيه العائلات المصرية سعيدة بمشاهدة مباريات منتخب مصر".

وأوضح: "أعرف شيكابالا منذ أن كان في صفوف سبورتنج لشبونة، لكنني أستهدف خفض معدل أعمار لاعبي المنتخب".

وتحدث فيتوريا عن موقف أحمد فتوح ومحمد صبحي ثنائي الزمالك بعد معاقبتهما من قبل ناديهما بقوله: "لم أطلب الاطلاع على نتائج التحقيق مع فتوح وصبحي، ما يتردد غير صحيح ومن يعرفني جيدا يعرف أن هذا ليس أسلوبي في العمل".

وأتم: "قمت باستدعاء محمد شريف بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع فريقه، قراراتي كلها فنية لا تتعلق بمشاكل اللاعبين".