سامسون أكينولا ينال ثقة الجهاز الفني للزمالك

نال البنيني سامسون أكينولا لاعب الزمالك، اعجاب وثقة معتمد جمال مدرب فريق الكرة الأول بالفريق وذلك منذ تولي معتمد المسئولية خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو .

وطالب جمال من سامسون بمواصلة الأداء القوي في التدريبات والمباريات من أجل حجز مكان له أساسيا في تشكيل الزمالك، والاستمرار بالفريق حتي نهاية عقده .

وفاز فريق الزمالك على توت عنخ أمون بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر ومحمد عبد الغني وأحمد ذكي وأيمن الجزار ومحمد حسام " بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وكريم عبد الحق ومحمد صلاح وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وفي الدقيقة 69 أحرز البنيني سامسون أكينيولا الهدف الأول للزمالك من متابعة لرأسية أوباما التي ارتدت من الحارس ليسددها في المرمى، وفي الدقيقة 72 أضاف سامسون الهدف الثاني من رأسية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.