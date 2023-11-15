واشنطن وبكين تتفقان على تعزيز مصادر الطاقة المتجددة في محاولة لاستبدال الوقود الأحفوري

توصلت الصين والولايات المتحدة، أكبر مصدرين لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، إلى اتفاق بشأن المناخ، اليوم الأربعاء، يتضمن جهدًا لاستبدال الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة.

وينص الاتفاق، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، على أن كلا البلدين يخططان لتسريع تنمية الطاقة المتجددة على مدى السنوات السبع المقبلة من أجل "تسريع استبدال توليد الفحم والنفط والغاز"، ويتوقع الطرفان أن تصل انبعاثات قطاع الطاقة إلى ذروتها هذا العقد.

وقالت مجموعة العشرين، التي تضم الولايات المتحدة والصين، في وقت سابق من العام إنها تأمل في رؤية الطاقة المتجددة تتضاعف ثلاث مرات على مستوى العالم بحلول عام 2030، لكن هذه اللغة لم تسلط الضوء صراحة على مصادر الطاقة المتجددة كبديل للوقود الأحفوري ولم تفعل ذلك. أذكر النفط أو الغاز الطبيعي.

ويأتي الاتفاق قبل اجتماع، اليوم الأربعاء، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها الزعيمان وجهًا لوجه منذ عام تقريبًا وسط توترات بشأن مجموعة من القضايا.

واتفق البلدان أيضًا على المضي قدمًا في خمسة مشاريع واسعة النطاق تهدف إلى احتجاز وتخزين الكربون الذي كان من الممكن أن ينبعث من محطات الطاقة أو غيرها من مصادر التلوث الكبيرة بحلول عام 2030. ويعتبر احتجاز الكربون أمرًا مثيرًا للجدل في الولايات المتحدة، حيث يرى بعض المعارضين أنه يوسع نطاق حياة الوقود الأحفوري عندما يفضلون التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة ولديهم مخاوف بشأن قضايا السلامة المتعلقة بخطوط أنابيب الكربون.

واتفقت واشنطن وبكين أيضًا على العمل معًا لخفض انبعاثات غاز الميثان وأكسيد النيتروز ومركبات الهيدروفلوروكربون، وهي غازات دفيئة أقل شيوعًا ولكنها أقوى من ثاني أكسيد الكربون.