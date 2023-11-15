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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البحرية الأمريكية أسقطت مسيرة انطلقت من اليمن في البحر الأحمر

ارشيفية
ارشيفية
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قال مسؤولان أميركيان لرويترز، اليوم الأربعاء، إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيرة انطلقت من اليمن في البحر الأحمر، وذلك فيما يبدو أنها المرة الثانية التي تسقط فيها الولايات المتحدة مقذوفات بالقرب من سفنها الحربية منذ اندلاع صراع إسرائيل وحركة حماس.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وذكر المسؤولان بشرط عدم نشر اسميهما أن المدمرة الأميركية توماس هودنر من فئة أرلي بيرك أسقطت الطائرة المسيرة في وقت سابق من صباح اليوم (الأربعاء) .

ولم يفصح المسؤولان عما إذا كانت الطائرة المسيرة مسلحة أو مدى اقترابها من السفينة قبل إسقاطها.

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