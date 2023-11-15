السعودية واليمن يبحثان التنسيق بشأن خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، التعاون والتنسيق بشأن خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية، تحت إشراف الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، واس، أن اللقاء شهد استعراض آخر التطورات والجهود المبذولة في الشأن اليمني، والسبل الكفيلة لتعزيزها ودعمها لضمان استعادة مسار السلام.

وأكد وزير الدفاع السعودي، استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأهمية تغليب المصلحة الوطنية من جميع الأطراف اليمنية؛ للوصول إلى سلام شامل ودائم يساهم في تحقيق التنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق.​