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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمن الروسي: واشنطن ستوقف قريبًا تقديم الدعم لنظام كييف

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن واشنطن ستوقف في وقت قريب تقديم الدعم لنظام كييف، إذ تم إنفاق الكثير من الأموال على هذا الغرض دون أي نجاحات تذكر في الميدان.

حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء، كتب مدفيديف عبر قناته في "تلجرام": "يقوم المشرعون الأمريكيون بتعطيل تمويل الإنفاق العسكري لإسرائيل وأوكرانيا لهذا العام. الأسباب فنية... وليست فنية بالكامل".

وأضاف: "في حال كانت القصة مع إسرائيل فنية بشكل واضح، إذ إن هذا البلد يعتبر أكثر أهمية بالنسبة للكونغرس الأمريكي من بلده نفسه، إلا أن جميع الأشياء - مع النظام الأوكراني – تبدو أكثر تعقيدا".

وأردف في هذا الجانب: "أمريكا تخون بسهولة "أبناءها من نسل العاهرات" وذلك عندما يصبحون عديمي الفائدة بالنسبة لها".

وبحسب مدفيديف، فإن هذا هو بالضبط ما سيحدث لأوكرانيا. مضيفا: "ولا يتعلق الأمر فقط بالمشاحنات بين الجمهوريين والديمقراطيين عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. لقد سئمنا منهم بالفعل. لقد سئمنا منهم - إنهم يلتهمون الكثير من المال، ويسرقون بشكل كبير، كما أنهم لا يحققون أي أهداف عسكرية".

إسرائيل وأوكرانيا الانتخابات الرئاسية الجمهوريين والديمقراطيين النظام الأوكراني انتخابات الرئاسية