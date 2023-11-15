مدرب جيبوتي: لدينا خطة لإيقاف صلاح

علق عبد الرحمن عقيل المدير الفني لمنتخب جيبوتي على مواجهة نظيره المصري، غدًا الخميس، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال عقيل، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: "لقد فضلنا أن نخوض فترة الإعداد في مصر، وحققنا استفادة كبيرة من المنشآت الموجودة هنا".

وأضاف: "منتخب مصر قوي، لقد جئنا لمواجهة واحد من أفضل منتخبات العالم والمنتخب الأفضل في إفريقيا، لكن لدينا تطلعات كبيرة".

وواصل: "سنقدم كل ما لدينا وننتظر النتيجة في النهاية، لقد درسنا منتخب مصر جيدًا ولدينا استراتيجية سنحاول تطبيقها في المباراة".

وعن كيفية إيقاف محمد صلاح، قال عقيل: "بالطبع هناك العديد من النقاط يجب أن نركز عليها خلال المباراة، صلاح من أفضل لاعبي إفريقيا وهو لاعب يؤدي مباريات ويسجل كثيرًا، لكن ما يهم أن لدينا حلول لإيقافه".

وأكمل: "لدينا بعض الخطط والحلول لذلك، لكن هل يمكننا إيقافه أم لا؟ لا نعرف، هو لاعب رائع لكن كرة القدم لعبة جماعية، ومنتخب مصر ليس فقط صلاح، هناك الكثير من الأسماء مثل النني ومرموش وتريزيجية ومصطفى محمد".

وعن موقفه من إقامة مباراة الإياب في القاهرة، قال: "لا يمكنني الإجابة في الوقت الحالي، المباراة موعدها عام 2025".