تحالف الأحزاب المصرية ينظم مجموعة من الفعاليات لدعم الرئيس السيسي

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب السياسية المصرية، إن تحالف الأحزاب متواجد في الشارع وله تأثير وقدرة على الدعم والحشد في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأضاف أمين عام التحالف خلال اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية المنعقد الآن بمقر حزب إرادة جيل بوسط البلد، إن التحالف نظم أكثر من مؤتمر جماهيري في المحافظات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ويواصل فعالياته لدعم الرئيس.

وأوضح مطر أن التحالف قادر على الحشد لتأثيره وقوته في الشارع، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تعاون بين الأحزاب جميعها تحت مظلة التحالف لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة واهميتها من أجل الوطن، مؤكدا مطر أن التحالف موجود في الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي.

وأعلن مطر عن تنظيم مؤتمرا جماهيريا حاشدا السبت المقبل وكل حزب من الأحزاب عليه دور في المؤتمر، منوها الي هناك أحزاب من خارج التحالف سوف تشارك في المؤتمر.

وشدد أمين عام التحالف، على التنسيق بين أحزاب التحالف في المؤتمرات القادمة في كافة المحافظات.