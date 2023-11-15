المرشح الرئاسي حازم عمر: هدخل بمديونيات المصانع المغلقة كـ"شريك"

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الصناعة من أولوياته لتحقيق الإنتاج وزيادة الصادرات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة "المحور"، أن برنامجه يتضمن حلولًا للمصانع المغلقة، مشيرًا إلى أنه يوجد 3 آلاف مصنع مغلق، وهناك حلول لإعادة عملها، في ظل تعثرها وعدم السداد، مضيفًا:" هنحل ونشوف مشاكلهم لإعادتهم للإنتاج مرة أخرى.. وسندخل بمديونياتهم كشريك.. لن نعفي ولن نجدول".



كما شدد رئيس حزب الشعب الجمهوري، على أن هناك استراتيجية لدعم الصناعات الجديدة، حيث سيتم زيادة حوافز الإنتاج من خلال زيادة حوافز الصناعة، مضيفًا أنه سيتم منح الأرض مقابل الإنتاج خلال فترة 3 سنوات، معقبًا:"هقوم الصناعات المختلفة وبعدين أطرحها في البورصة".

وأشار إلى أنه مطلوب زيادة حوافز الإنتاج من خلال زيادة حوافز الصناعة، مضيفًا:" زيادة الإنتاج الصناعي من أولوياتي".



وقال المرشح الرئاسي حازم عمر، إنه يمتلك الإرادة والسياسية للنهوض بملف الصناعة وتجاوز بعض المشكلات القائمة

