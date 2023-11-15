عميد طب بيطري القاهرة الأسبق: أسعار الحمام تصل لآلاف الدولارات

قال الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن البعض يعشق الحمام ليس من أجل تناوله، ولكن من أجل تربيته، وهناك بعض أنواع الحمام تصل لأسعار خيالية، وأحيانًا تصل لآلاف الدولارات.

وتابع "بسطاوي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن الحمام كان يستخدم وسيلة لإرسال الأخبار في الماضي، حيث لم يكن هناك بريد خلافه، مشيرًا إلى ان الحمام زكي جدًا.

ولفت إلى أن البعض لا يبيع الحمام الذي يمتلكه حتى إذا كان سعره بآلاف الجنيهات، معقبًا: "غاوي الحمام لا يبحث عن مكسب، ولكنه يُحب الحمام".



