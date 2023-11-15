مؤتمر صحفي لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر الجمعة

تعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، مؤتمرا صحفيا، يوم الجمعة المقبل، بقاعة الأزهر للمؤتمرات في تمام الساعة الرابعة مساء.

وقالت «الحملة» إن المؤتمر سيناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وطرح ومناقشه الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات، بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا.

ومن المقرر أن تعقد الحملة الانتخابية ٤ مؤتمرات صحفية موسعة بمقر الأمانة المركزية للحزب لمخاطبة القطاعات الجغرافية الأربعة بالجمهورية لعرض أبرز المشاكل التي تواجه المواطن في محافظات الجمهورية بقطاعاتها المختلفة، وطرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح في تلك المشكلات، بحضور وسائل الإعلام المختلفة والرموز والقيادات الشعبية بالمحافظات.