محافظ شمال سيناء يستقبل وزيري الصحه المصري والتركي

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان المصري وفخر الدين قوجه وزير الصحه التركي اثناء وصولهما الى مدينه العريش جوا قادمين من القاهرة.

يرافق المحافظ وزير الصحه المصري ونظيره التركي خلال تفقد المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام للوقوف على الخدمات الطبيه المقدمه لهم.

كن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي "فخر الدين قوجة"، تقد تفقدا عددًا من المصابين والجرحى والأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيران تفقدا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزيران اطلعا على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.

وقال إن الوزيران اتفقا على امكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الاحداث في قطاع غزة والذين تم إخلائهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.

