محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع تطوير حلقة السمك

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، مشروع تطوير حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي في إطار بدء العد التنازلي لافتتاحه؛ لتكون حلقة سمك حضارية وسياحية تليق بعروس البحر المتوسط، جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك.

وأكد المحافظ أن مشروع تطوير حلقة السمك سيكون نقلة نوعية للمنطقة بالكامل، وأضاف أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر وافتتاح المتحف اليوناني الروماني وتطوير شارع النبي دانيال ومشروع تطوير حلقة السمك بالإضافة إلى العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة على أرض الإسكندرية ستضعها بقوة على خريطة السياحة.

وأشار إلى أنه من المقرر خلال شهرين إنهاء المبنى الجديد لكي يتم نقل جميع التجار إلى هذا المبنى، ثم الانتقال إلى تطوير المبنى التراثي الذي سيظل على شكله القديم والمدرج في مجلد التراث والذي سيتم تخصيصه لإنشاء المطاعم.

ووجه المحافظ الشكر للمهندسين القائمين على المشروع من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية على مجهوداتهم الكبيرة لكي تظهر حلقة السمك بهذا الشكل الذي يليق بالمدينة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة كل الحرص على الحفاظ على الشكل التراثي للحلقة القديمة التي تم إنشاؤها عام 1834 في عهد محمد علي.