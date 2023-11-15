شاهد.. أهم سهول فلسطين وتعرف على أسمائها

فلسطين من اجمل دول العالم تمتلك الطبيعة الخلابة والتضاريس والسهول والتنوع النادر والذي استولى عليه الاحتلال الإسرائيلي، تتميز فلسطين بموقع جغرافي متميز، وتحتوي على الجبال، التلال، والسهول المتنوعة والمتعددة بفلسطين هي أرض شديدة الانحدار أو هي أرض كبيرة في الارتفاع، ولا يتغير شدة انحدارها عن مظهرها السهلي العام.



فلسطين صاحبة الارض المحتلة نظرا لكنوزها وثرواتها السهول بها هي الأماكن المرتفعة من على سطح الأرض التي يغلب عليها الاستواء، وقد يكون البعض منها غير مستوي، وهي تسمى أشباه السهول، وتتشابه السهول في الكثير من الصفات العامة، وتختلف في الكثير من الصفات، وتختلف السهول من حيث الارتفاع عن مستوى سطح البحر، والبعض الآخر يكون فوق مستوى سطح البحر نفسه.

وترجع نشأة السهول إلى عوامل النحت والترسيب التي تغلبت على القشرة الأرضية، وهناك بعض السهول تكونت بسبب التجعد البطيء الذي يحدث في القشرة الأرضية في فترة طويلة من الزمن، وتسمى السهول على حسب موقعها الجغرافي إلى سهول ساحلية وسهول واطئة، وسهول قريبة من مستوى سطح الأرض، وسهول قريبة من البحر.

من أسماء سهول فلسطين:

-السهول الساحلية الفلسطينية:

تمتد السهول الساحلية الموجودة في فلسطين على محاذاة البحر الأبيض المتوسط بطول 244 كم، وتبدأ هذه السهول من الجهة الشمالية في منطقة رأس الناقور، وتنتهي عند المنطقة الجنوبية في مدينة رفح، والسهول الفلسطينية الساحلية تضيق كلما اتجهنا ناحية الشمال، وتتسع كلما اتجهنا ناحية الجنوب، وتبلغ مساحة السهول الساحلية الفلسطينية نحو 13% من مجموعة مساحة فلسطين.

من أمثل السهول الساحلية الفلسطينية:

-سهل عكا:

يقع في شمال فلسطين ويصل طول هذا السهل حوالي 42 كيلو متر، وعرضه 12 كيلو متر، ومساحته 316 كيلو متر، وارتفاعه عن سطح البحر حوالي 150 متر.

-سهل الكرمل:

سهل يمتد من رأس الكرمل حتى عتليت عند نهر الإسكندرونة، ويبلغ طول هذا السهل حوالي 35 كيلو متر، ومساحته تصل إلى 70 كيلو متر.

-السهل الساحلي الجنوبي:

من السهول التي تمتد من عند لسان جبل الكرمل إلى منطقة حيفا، ومساحته تقدر بحوالي 3220 كيلو متر، وطوله 147 كيلو متر، وعرضه 35 كيلو متر ووسعه الجنوبي حوالي 50 كيلو متر.

السهول الداخلية في فلسطين:

-سهل مرج بن عامر:

يشبه السهل المثلث الذي يتمثل أطرافه في حيفا و طبريا، وطوله يصل إلى 40 كيلو متر، وعرضه 10 كيلو متر، ومساحته تصل إلى 351 كيلو متر.

-سهل حطين:

يقع في هضبة الجليل الأدنى، وهذا السهل له مكانة تاريخية لأنه شهد معركة حطين الشهيرة، التي كانت بين صلاح الدين الأيوبي والصليبيين، وانتصر في هذه المعركة صلاح الدين الأيوبي.

-سهل البطوف:

يفصل ما بين جبال الجليل الأعلى، وجبال الجليل الأدنى، وطول السهل 15 كيلو متر، وعرضه 5 كيلو متر، ومساحته تقدر بنحو 52 كيلو متر، ويستخدم هذا السهل في تخزين المياه.

سهول فلسطينية أخرى:

-سهل عرابة.

-سهل صانور (مرج الغرق).

-سهل مخنة وهو السهل الذي يمتد على طول القاعدة الشرقية لجبل عيبال وجبل جرزيم.

-سهل أجفي يقع في جنوب ووسط مثلث النقب.

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