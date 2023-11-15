مياه الفيوم: ندوات توعوية بمعهد قلمشاة الأزهرى للفتيات

قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتنفيذ سلسلة من الندوات داخل الفصول بمعهد قلمشاة الأزهرى للفتيات لحث الطالبات على ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على مصادر المياه من التلوث بجانب ندوة لأولياء الأمور ومعلمى ومعلمات المعهد، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

من جانبة أوضح المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن إدارة التوعية تقوم بنشر الوعي المائى وتعزيز ترشيد استهلاك المياه بالتنسيق والتعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني وكافة الجهات التنفيذية الشريكة وخاصة الأزهر الشريف وان مثل هذه الندوات واللقاءات التى يتم تنفيذها لطالبات الأزهر تجنى ثمارها فى الحفاظ على مرافق الدولة وتقليل الفاقد الناتج عن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل نقطة مياه من الاهدار والذى يحثنا عليه ديننا الحنيف.

وأكد رئيس الشركة أن هناك تعاون مثمر وبناء فى تنفيذ مثل هذه الفعاليات التى تستهدف كافة الفئات العمرية فى أماكن تواجدهم داخل المحافظة من باب المسئولية المجتمعية والتشاركية فى الحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وزيادة وعى المواطنين بضرورة الحفاظ على البنية التحتية التي تنفذها الدولة من أجل إيصال كوب ماء نظيف لكل مواطن مطابق للمواصفات القياسية والصحية وتعريفهم بحجم الإنفاق على المشروعات التى تنفذها الدولة في هذا الصدد.

5f7156bc-f2b7-4e21-ab87-07c2edc7e269

a85beb2a-d271-4835-8e2b-764443c8c4b9

b4dd3498-ddae-4121-995f-62a5a61951b7