بيلينجهام يطمئن جماهير ريال مدريد عقب استبعاده من منتخب إنجلترا

طمأن الإنجليزي جود بيلينجهام، جماهير ناديه ريال مدريد الإسباني، على حالته الصحية عقب استبعاده من صفوف منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويعاني بيلينجهام من إصابة بخلع في الكتف تعرض لها خلال مباراة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، وغاب على إثرها عن مباراة الريال أمام فالنسيا في الليجا.

واستبعد بيلينجهام من قائمة المنتخب الإنجليزي، التي تخوض منافسات تصفيات يورو 2024 في فترة التوقف الجارية، وذلك بقرار من المدرب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة، بعد إصابة لاعب خط الوسط حتى لا تتفاقم إصابته.

وخضع بيلينجهام لفحوصات طبية من جانب أطباء المنتخب الإنجليزي في الساعات الماضية، قبل قرار استبعاده النهائي لعدم الجاهزية وبالتالي عاد إلى إسبانيا.

وبعد عودته إلى إسبانيا، تدرب بيلينجهام منفردًا، اليوم الأربعاء، وظهر في مقر تدريبات ريال مدريد بصحبة أخصائي العلاج الطبيعي في الملكي، وذلك في ضوء البرنامج المقرر له حتى يتعافى من إصابته في الكتف الأيسر.

وأكدت شبكة «ذا أثليتك»، أن بيلينجهام يواصل تعافيه بشكل جيد من إصابته في الكتف، ومن المتوقع عودته للمشاركة مع ريال مدريد عقب انتهاء مباريات الأجندة الدولية.