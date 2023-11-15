سلامة أبو سمرة قيادي بحماة وطن المنيا لـ"البوابة نيوز": إنجازات الرئيس سبب كاف لدعمه.. والديمقراطية المصرية تسير بخطوات ناجحة.. لم تعد هناك عراقيل كالسابق.. وأطالب بالتوسع في التصنيع واستيعاب البطالة

قال سلامة ابو سمرة مسئول التواصل الجماهيري بحزب حماة وطن بالمنيا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحمل مسؤولية الوطن فى ظروف قاسية، وعمل بقيادة واضحة تستهدف التنمية وتصحيح أخطأ الماضي، لهذا فأن ما حققه الرئيس سبب كاف لدعمه، وللجميع حرية الاختيار، فقد شهدت مصر عدة انتخابات وتمت بنزاهة وشفافية.. وأضاف أبوسمرة فى حواره مع البوابة نيوز، أنه يتمنى خلال الولاية الجديدة للرئيس السيسي، زيادة التصنيع واستوعاب البطالة فى الصعيد، مثنيا فى الوقت ننفسه، على ما قد تم، ومتطلعا إلى مزيد من النجاح للقيادة المصرية، وإلى نص الحوار:

إذا سألتك عن نسبة رضاك أو تقييمك لآداء رئيس الجمهورية فترة توليه طوال ٩ سنوات؟

-راض تماما فالرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل بجدية وقام بعديد من الإنجازات في مختلف المجالات، وخاطر بحياته في فترة معينة أيام سيطرة الإخوان، فقد كانت البلاد في أشد الاحتياج إليه،فلا ننسي تهديداتهم، وتمسكهم بكرسي الحكم، وقتلهم لأبناء الشعب،وحرقهم للمؤسسات،حتي جاء القرار واستجاب لرغبة الشعب، وحدثت المعجزة بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي،وتحول مصير الشعب والبلاد تماما من حال إلي حال نحو الأفضل.

لم تكن العلاقات المصرية جيدة إقليميا أو دوليا قبل تولي الرئيس،لكنه رجل ذكي محنك،وطد العلاقات المصرية وأبرز دور البلاد وأعاد مكانتها مرة أخري لوضعها الطبيعي.

بعض الشعب يشكو من غلاء الأسعار ما تعليقك علي ذلك في ظل تلك الظروف؟

-العالم أجمع يمر بأزمة اقتصادية،والشعوب تشكو من ارتفاع أسعار السلع ليس مصر فقط،فالحرب الروسية الأوكرانية وتحدي القوي العالمية لبعضها لها عواقب وتأثيرات علي الجميع، ورغم ذلك مصر أفضل من دول كثيرة، لدينا سلام، أمن وأمان،واستقرار بالبلاد،جميع السلع متوفرة، هناك مبادرات منها ما تم تنفيذها والجاري منها علي مستوي الجمهورية،مثل حياة كريمة،و ١٠٠ مليون صحة وغيرهم،فضلا عن المشاريع الضخمة المقامة بالبلاد في مختلف المجالات،وهذا تطور وتقدم غير مسبوق فما تم فعله في ٩ سنوات لم يحدث من قبل، ومن الصعب عمله حتي في ٥٠ عاما.

ماذا عن القانون المصري وقوته؟

-مصر دولة قانون،والقانون قوي يطبق علي الجميع، لا محسوبية، ولا مجاملات، من يخطئ يحاسب، وكل يأخذ حقه دون انحياز لطرف علي حساب طرف آخر، فلا أحد فوق القانون.

حدثنا عن فترة الاضطرابات أيام الثورة ٢٠١١ — ٢٠١٣؟

-كانت فترة عصيبة نتيجة طمس الدور الأمني وغيابه، لكن مصر استعادة هيبتها داخليا وخارجيا، والآن هناك استقرار وأمن وأمان،والقانون يطبق بقبضة من حديد.

هل تري مصر تتخذ خطوات فعلية نحو الديمقراطية؟

-نعم بالطبع،هناك حراك وزخم سياسي،فكل من يريد الترشح لمنصب ما ويتم استيفاء أوراقه والشروط يتقدم، عكس الأول،فقد تم عمل انتخابات برلمانية مرتان،وشيوخ، لم يشبها أي شائبة، والآن علي أبواب انتخابات رئاسية قادمة، وكل له حرية الترشح حتي السيسي اسمه مطروح ضمن المرشحين،فسيسير الأمر بنزاهة وشفافية وما يقرره الشعب سيكون بعد إرادة الله.

ما تطلعاتك للشعب المصري بصفة عامة ومحافظة المنيا بصفة خاصة ؟

-محاولة خفض الأسعار بشكل عام،وانشاء مصانع عملاقة بكثرة بصفة خاصة في المنيا بهدف توفر فرص عمل أفضل للشباب من أجل زيادة الإنتاج، والقضاء علي البطالة، وكذلك الحد من وجوب التعيين بالقطاع العام،وإعطاء فرصة للقطاع الخاص بالتطور والإنتاج أكثر،وتحيا مصر.

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