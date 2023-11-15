هل يجوز مسح السيدة على الحجاب أثناء الوضوء؟.. هاني تمام يجيب

أجاب الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال حول حكم مسح السيدة على غطاء الرأس أثناء الوضوء؟.

وقال أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "إن السيدة أثناء الوضوء عليها أن تدخل يديها بالماء أسفل الحجاب ناحية الأذن والباقى الوجه المغطي بالحجاب، وكذلك عليها غسل جزء من شعرها ومسح غطاء الرأس بالماء".

وأوضح: "أن هناك خلاف بين الفقهاء حول مسح غطاء الرأس بالماء، وبالتالي نأخذ بالأحوط حتى يكون الوضوء صحيحا، وهى توصيل الماء لعدة شعيرات من الرأس حتى لو ٥ شعرات، والمسح على باقى الحجاب".