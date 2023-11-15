المرصد الأفريقي للهجرة: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وخرق للقانون الدولي الإنساني



قالت السفيرة نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة، إن ما يحدث في قطاع غزة بمثابة إبادة جماعية، وخرق للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت، في مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تحولًا في موقف بعض الدول بخصوص ما يجري في قطاع غزة، فما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي يعد خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا علاقة له بالدفاع عن النفس، خاصة وأن إسرائيل دولة احتلال ولا يحق لها الدفاع عن النفس.

وأشارت إلى أن تهجير سكان غزة يمثل جريمة حرب، لافتةً إلى أن المناشدة بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني يستدعي المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتابعت أن مجلس الأمن فشل في اتخاذ موقف من جرائم إسرائيل في قطاع غزة، ويجب أن تكون هناك قرارات دولية داعمة لفلسطين.