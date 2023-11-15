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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المرصد الأفريقي للهجرة: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وخرق للقانون الدولي الإنساني

السفيرة الدكتورة
السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة
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قالت السفيرة نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة، إن ما يحدث في قطاع غزة بمثابة إبادة جماعية، وخرق للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت، في مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تحولًا في موقف بعض الدول بخصوص ما يجري في قطاع غزة، فما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي يعد خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا علاقة له بالدفاع عن النفس، خاصة وأن إسرائيل دولة احتلال ولا يحق لها الدفاع عن النفس.

وأشارت إلى أن تهجير سكان غزة يمثل جريمة حرب، لافتةً إلى أن المناشدة بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني يستدعي المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتابعت أن مجلس الأمن فشل في اتخاذ موقف من جرائم إسرائيل في قطاع غزة، ويجب أن تكون هناك قرارات دولية داعمة لفلسطين.

السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة قطاع غزة للقانون الدولي الإنساني تهجير سكان غزة