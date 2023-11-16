مدرب «المصري» يطلب ضم ياسر ريان وناصر منسي لتعويض رحيل مروان حمدي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري معسكره في مدينة بورسعيد؛ استعدادًا لاستئناف مباريات دوري نايل بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويواصل الجهاز الفني للمصري البورسعيدي جهوده لتأهيل اللاعبين فنيًا وبدنيًا لخوض المباريات المقبلة في دوري نايل بكل قوة عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويواصل المصري البورسعيدي تدريباته؛ استعدادًا للمواجهة القوية التي يخوضها ضد إنبي في مطلع ديسمبر المقبل.

وفي سياق متصل تلقى نادي مودرن فيوتشر إخطارًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، يفيد بتأجيل مواجهة المصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقررا لها يوم 7 ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط الأخير بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد علي ماهر، أسماء بعض المهاجمين للتعاقد مع أحدهم لتعويض الرحيل المحتمل للاعب مروان حمدي، بعد أزمته الأخيرة ورغبة الإدارة في بيعه.

وكشف مصدر من داخل المصري البورسعيدي أن علي ماهر وضع الثنائي المحلي ناصر منسي وأحمد ياسر ريان في قائمة أولوياته لدعم خط الهجوم عن طريق التعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

أحمد ياسر ريان

وأبلغ علي ماهر إدارة المصري على ضرورة التعاقد مع منسي أو ياسر ريان أو بديل، لاعب أفريقي تحت السن.

وتدرس إدارة المصري البورسعيدي، بيع مروان حمدي، وذلك بعد أزمته مع الجماهير خاصة بعدما قام بالبصق على الجماهير خلال استبداله أثناء مباراة المصري وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري، وشهدت خسارة الفريق البورسعيدي بثلاثية دون مقابل.

من جهة أخرى، تلقى النادي المصري عرضا من السويحلي الليبي خلال الفترة الماضية لضم إلياس الجلاصي نجم الفريق البورسعيدي لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المرتقبة.

ويصر مجلس إدارة النادي المصري على الاحتفاظ باللاعب إلياس الجلاصي خلال الفترة الحالية، نظرًا للقيمة الفنية الكبيرة التي يضيفها إلى الفريق.

ويحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.