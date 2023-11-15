ads
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

16 مليون دولار غرامة رفع أسعار الطاقة في إيطاليا

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت هيئة مراقبة المنافسة والاحتكار الإيطالية اليوم الأربعاء أنها فرضت غرامات تزيد على 15 مليون يورو (نحو 16.3 مليون دولار) على ستة من مزودي الغاز والكهرباء الذين رفعوا أسعارهم عبر "ممارسات تجارية تعسفية".

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء 

وقالت الهيئة في بيان إن أكبر الغرامات فرضت على عملاق الطاقة الايطالي "إينيل" (10 ملايين يورو) وعملاق المحروقات "إيني" (5 ملايين يورو) "اللذين رفعا الأسعار من جانب واحد لأكثر من 4 ملايين مستهلك بناءً على بنود العقد الذي يسمح لهما بتحديد ما إذا كانا سيغيران الأسعار ومتى".

وفرضت على الشركات الأربع الأخرى، "أشيا إينرجيا" و"إيبيردرولا كليانتي ايطاليا" و"دولوميتي إينرجيا" و"ايديسون إينرجيا" غرامات تراوح بين 5 الاف يورو و 560 ألف يورو.

وبحسب هيئة المراقبة الإيطالية، فإن "الشركات الست قامت بممارسات تجارية تعسفية واشترطت على المستهلكين القبول بزيادات في أسعار الكهرباء والغاز" خلافا للتشريعات المعمول بها.

أسعار الطاقة احتكار المحروقات رفع أسعار الطاقة