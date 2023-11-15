16 مليون دولار غرامة رفع أسعار الطاقة في إيطاليا

أعلنت هيئة مراقبة المنافسة والاحتكار الإيطالية اليوم الأربعاء أنها فرضت غرامات تزيد على 15 مليون يورو (نحو 16.3 مليون دولار) على ستة من مزودي الغاز والكهرباء الذين رفعوا أسعارهم عبر "ممارسات تجارية تعسفية".

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء

وقالت الهيئة في بيان إن أكبر الغرامات فرضت على عملاق الطاقة الايطالي "إينيل" (10 ملايين يورو) وعملاق المحروقات "إيني" (5 ملايين يورو) "اللذين رفعا الأسعار من جانب واحد لأكثر من 4 ملايين مستهلك بناءً على بنود العقد الذي يسمح لهما بتحديد ما إذا كانا سيغيران الأسعار ومتى".

وفرضت على الشركات الأربع الأخرى، "أشيا إينرجيا" و"إيبيردرولا كليانتي ايطاليا" و"دولوميتي إينرجيا" و"ايديسون إينرجيا" غرامات تراوح بين 5 الاف يورو و 560 ألف يورو.

وبحسب هيئة المراقبة الإيطالية، فإن "الشركات الست قامت بممارسات تجارية تعسفية واشترطت على المستهلكين القبول بزيادات في أسعار الكهرباء والغاز" خلافا للتشريعات المعمول بها.