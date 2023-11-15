نجم منتخب غانا السابق: دي زيربي أفضل من جوارديولا

اختار كيفين برينس بواتينج، نجم منتخب غانا السابق، المدرب الأفضل بالنسبة إليه من الثنائي، الإيطالي أنطونيو دي زيربي مدرب برايتون، والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكد بواتينج، لاعب برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي السابق، أن دي زيربي أفضل من جوارديولا بحسب قوله.

وقارن بواتينج بين رافائيل لياو جناح ميلان الحالي، وماريو بالوتيلي مهاجم الروسونيري السابق، في تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»، قائلًا: «أنا أحب بالوتيلي، وأعتقد أنه كان بإمكانه الفوز بالكرة الذهبية 3 مرات، ومع ذلك كان يحتاج إلى شخص مثلي لتوجيهه في الاتجاه الصحيح كل يوم».

وأضاف: «لياو جيد لكن ماريو كان بمستوى آخر، لقد كان استثنائيًا، لقد لعبت معه ورأيت ما يمكنه فعله، نعلم جميعا ما كان قادرا على فعله».

وتابع بواتينج: «عندما كان في حالة جيدة كان واحدًا من أفضل 5 مهاجمين بالعالم، الوحيد الذي اقترب من جودة زلاتان إبراهيموفيتش هو بالوتيلي».

جوارديولا - دي زيربي

وتطرق في حديثه عن دي زيربي وجوارديولا: «لو كان لدي دي زيربي قبل 10 أو 12 عامًا لكانت كرة القدم مختلفة لدي، أعتقد أنه سيكون أفضل مدرب خلال الـ20 أو الـ30 عامًا المقبلة، إنه قادر على تحسين كل لاعب يعمل معه بداية من الحارس البديل وحتى المهاجم».

وأشار: «لقد عملت معه عندما كان عمري 32 عامًا وشعرت أنني أقوى من أي وقت مضى، يجعلك دي زيربي تشعر بأنك مشارك في كل شيء، يعرف كيف يحفزني، ويهتم بالجانب الإنساني وهو أمر أساسي».

وشدد بواتينج: «دي زيربي أفضل من جوارديولا».

ارتدى كيفين برينس بواتينج، قمصان أندية، توتنهام الإنجليزي وميلان وفيورنتينا الإيطاليين وبرشلونة الإسباني، وشالكه وآينتراخت فرانكفورت وهيرتا برلين الألمانيين.