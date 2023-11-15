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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ندوات للتوعية السياحية بمدارس الفيوم

جانب من الندوات
جانب من الندوات
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نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ندوات عن التوعية السياحية بالمدارس للعام الدراسي 2024/2023م، من أجل نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وضرورة الحفاظ عليها وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات السلبية عند زيارة الأماكن السياحية والأثرية وعند التعامل مع الزائرين.

تم تنفيذ الندوات بمدرسة محمد سيد أبوشقرة الثانوية العامة بإدارة طامية التعليمية، وندوة بمدرسة الساحة الإعداداية للبنات بإدارة غرب الفيوم التعليمية،

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم، ومسئولى ومشرفي الندوات بالتربية والتعليم والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وذلك للتعاون المثمر والفعال، والجهد المبذول في العمل، وتنفيذ ندوات حول المقومات السياحية للفيوم بالمدارس على مستوى المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

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