أسباب يمكن أن تساعد في عودة أكياس المبيض بعد إزالته.. تعرفي عليها

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة صحية وهي ظهور أكياس المبيض والتي تكون مؤلمة للغاية ومزعجة وقد تكون خطرة في حالات معينة وتحتاج لتدخل جراحي لإزالتها ولكن في بعض الحالات تعود مرة آخرى نتيجة بعض العوامل التي تساعد على عودتها مرة آخرى، وأكياس المبيض تتمثل في خراجات مملوءة بالسوائل تظهر على المبيضين، قد تصاب النساء بهذه الحالة بشكل طبيعي مع تقدمهن في العمر، ويمكن أيضًا أن ترتبط بأمراض خطيرة، مثل “انتباذ بطانة الرحم، أو سرطان المبيض، قد تحتاج 10% – 15% فقط من أكياس المبيض إلى إجراء جراحي لإزالتها”.

يجب إزالة كيس المبيض بعدما يوصي الطبيب لأن حجمه يزداد باستمرار، ويصبح أكبر من 10 سنتيميترات، ويتمزق ويستمر في النزف، وتعد هذه الحالة نادرة جدًا، كما يصاحبه أعراض مزعجة، على الرغم من أنه ناتج عن حالة صحية غير سرطانية، ويسبب أعراضًا تصعب من القيام بالأنشطة اليومية، وفي بعض الحالات ينمو بعد انقطاع الطمث، وينتج عن حالة صحية سرطانية.

ويتعرض المبيض للالتواء، الذي يجعلك تعانين من ألم شديد في المبيض، ويقطع الدورة الدموية عن المبيض في وجود بعض أنواع كيس المبيض الذي يحتاج إلى إزالة، ولا ترتبط أكياس المبيض التي تحتاج إلى إزالة بدورة الطمث الطبيعية أو إطلاق البويضة، وتتمثل في الآتي:

-كيسات الجلد:

قد تتواجد الأكياس الجلدية منذ الولادة، وتتكون من أنسجة الجلد، والشعر، والعضلات، وغالبًا ما تكون حميدة، لكنها يمكن أن تلتوي أو تتمزق وقد تسبب الأكياس الجلدية كبيرة الحجم أعراضًا مزعجة، لذا عادةً ما يوصي الطبيب بالإزالة الجراحية لهذا النوع من كيس المبيض.

-كيس بطانة الرحم:

إذا كنت تعانين من الانتباذ البطاني الرحمي فقد تصابين بتكيسات مرتبطة بأنسجة بطانة الرحم الزائدة التي تتشكل حول المبيضين، وهي غالبًا ما تكون حميدة لكنها تحتاج لإزالة جراحية للتخفيف من شدة الأعراض.

-الورم الغدي الكيسي:

تتشكل هذه الأكياس الكبيرة على الجزء الخارجي من المبايض، وغالبًا ما تكون حميدة، لكنها قد تزيد من الضغط على المثانة، أو تسبب الألم والانزعاج، لذا قد يوصي الطبيب بالإزالة الجراحية.

-الخراجات الخبيثة:

قد تتحول بعض أكياس المبيض إلى سرطانية مع التقدم في العمر، وتعد هذه الحالة الصحية نادرة جدًا، وغالبًا ما يوصي الأطباء بإجراء فحوصات دورية بالموجات فوق الصوتية، كجزء من المراقبة والانتظار لكيسات المبيض التي تحدث بعد انقطاع الطمث، في حال اشتباه طبيبك أن الكيس يبدو سرطانيًا، أو اشتبه في إصابته بورم في المبيض فإنه يوصي بإزالة جراحية فورية.

-طرق إزالة كيس المبيض:

يعتمد نوع الجراحة الذي قد يلجأ إليه الطبيب على حجم الكيس ومظهره، لكن قد تتمثل جراحات إزالة كيس المبيض في الآتي:

-تنظير البطن:

يقوم الطبيب خلاله بإدخال جهاز صغير من خلال شق صغير في البطن لفحص الأعضاء التناسلية وتجويف الحوض، قد يتمكن الطبيب من إزالة الكيس بواسطة الشقوق الصغيرة.

-شق البطن:

يستخدم هذا الإجراء لإزالة الكيس في حال كان سرطانًا، إذ قد يحتاج الطبيب إلى إزالة أحد المبيضين أو كليهما، والرحم، وبعضًا من الأنسجة الدهنية، والعقد الليمفاوية.

-طرق الوقاية من عودة كيس المبيض:

لا توجد طريقة مؤكدة قد تمنع إصابة النساء بتكيسات المبيض خاصةً اللاتي، لكن قد تقلل النصائح الآتية من خطر الإصابة به، أو تخفف من حدة الأعراض في حال حدوثه:

الابتعاد عن التدخين.

استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية، التي تحد من التبويض.

إجراء فحوصات الحوض المنتظمة، للحصول على العلاج المبكر ومنع المضاعفات.﻿