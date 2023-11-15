 تعليم الفيوم: استعدادات لبدء البرنامج التدريبي "دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي"

عقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إجتماع مع خالد حامد روبي مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالفيوم، وجهاد البراوي مدير إدارة التدريب بالمديرية، والدكتور إبراهيم خليل مسئول التدريب بالمديرية، بشأن تنفيذ البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" بالتعاون بين إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، والأكاديمية المهنية للمعلمين بالفيوم.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى، إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، ويستهدف البرنامج التدريبي، مديرو المدارس، ومعلم فصل وأخصائي إجتماعي واحد من كل مدرسة، وأمين إتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية.

ومدة البرنامج التدريبي، 3 أيام تدريبية خلال الفترة من 19-21 /نوفمبر 2024م ، ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية (الوعي والمواطنة والتربية الإيجابية وخطة عمل Action plan).

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية متطلبات التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه.

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