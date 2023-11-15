وزيرة الدفاع النمساوي: نبحث ترتيبات تطبيق نظام الدفاع الجوي الأوروبي

أكدت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر، اليوم، أن مجلس الوزراء ناقش اليوم وضع الأساس لشراء أنظمة بعيدة المدى كجزء من نظام الدفاع الجوي الأوروبي " سكاي شيلد".

وقالت تانر - في تصريح اليوم - إنه تم تحديد الخطط الخاصة بذلك، ويجب أن تبدأ عمليات الشراء نفسها اعتبارًا من عام 2027، لافتة إلى أن هذا يعني أن خطط النمسا لتحقيق الفعالية الكاملة لنظام الدفاع الصاروخي "سكاي شيلد"، اكتملت.

وأضافت الوزيرة أن وزارة الدفاع وقع - مطلع يوليو الماضي - إعلان نوايا للانضمام إلى مبادرة الدفاع الجوي، التي أطلقتها ألمانيا، وفي سبتمبر الماضي أعلنت عن التخطيط لمشتريات وإجراء تدريبات مشتركة مع ألمانيا، وعلى وجه التحديد شراء ثماني قطع من نظام الدفاع الجوي الألماني متوسط المدى "ايريس تي".

وتشارك النمسا، 18 دولة أوروبية أخرى في نظام "سكاي شيلد" الأوروبي؛ ويهدف نظام الدفاع الجوي إلى الحماية من هجمات الطائرات بدون طيار والتهديدات من الطائرات العسكرية والصواريخ الباليستية أو النووية.