مفوض "أونروا": عمليات الوكالة فى غزة على حافة الانهيار

حذر مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، من أن كافة عمليات الوكالة فى غزة باتت على حافة الانهيار، مضيفًا أن 70% من السكان لن يستطيعوا الحصول على مياه نظيفة بحلول نهاية اليوم.

وقال لازارينى عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا) إن توفير الوقود من أجل الشاحنات فقط لن ينقذ الأرواح بعد الآن، مضيفًا أن الانتظار أكثر من ذلك سيتسبب فى فقدان الأرواح، وذلك حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

يشار إلى أن 780 ألف فلسطينى يحتمون فى أكثر من 150 منشأة تابعة لوكالة "أونروا" فى ظل انهيار الخدمات الأساسية، وأعلنت الوكالة أن عدد موظفيها الذين قتلوا وأصيبوا جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع بلغ 102 قتيل و27 مصابًا.

يذكرأن، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مساء الإثنين، أن مدرسة تابعة لها شمال قطاع غزة، ومبنى تابعًا لها كان مُخصصًا كمقر لضيافة موظفي الأمم المتحدة الدوليين في منطقة "رفح"، تعرضا لقصف مُباشر، ولحسن الحظ أن موظفي الأمم المتحدة في المبنى المذكور غادروه قبل قصفه بـ90 دقيقة فقط.

وأضافت الوكالة -في أحدث تقرير لها الليلة- أن موظفة بالوكالة قُتلت خلال الـ24 ساعة الماضية مع أفراد أسرتها في شمال القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوكالة أنه بذلك، يرتفع إجمالي عدد موظفيها الذين قُتلوا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 102، إضافة إلى إصابة 27 آخرين، قائلةً إن هذا هو أكبر عدد من موظفي الأمم المتحدة يُقتل في أي نزاع في تاريخ المنظمة الدولية.

وأشارت الوكالة إلى أن قصف مبناها في "رفح" إذا كان يدل على شيء فهو يدل على أنه لم يعد هناك مكانًا آمنًا في قطاع غزة، علمًا بأن الوكالة شاركت إحداثيات هذا المبنى مرتين، كانت آخرهما قبل 3 أيام فقط من تعرضه للقصف (يوم 10 نوفمبر).