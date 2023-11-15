افتتاح أول بنك للدم بمقر الهلال الأحمر بالقليوبية

أكد المشاركون في إطلاق مبادرة الهلال الأحمر المصري بالقليوبية "ساعة لغزة" وافتتاح أول بنك للدم بمقر الجمعية ببنها، دعمهم لتحركات القيادة السياسية لدعم الأخوة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، داعين إلى وقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال في غزة، رافضين محاولات تهجير أهالي غزة.

أوضحت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، خلال افتتاح أول بنك دم مركزي لجمعية الهلال الأحمر بالقليوبية، وإطلاق مبادرة ساعة لغزة بمقر الجمعية ببنها، أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي سعت منذ أولى ساعات الأحداث لدعم الإخوة في غزة، وساهمت في سرعة وصول المساعدات بكافة أنواعها ودخولها عبر معبر رفح، مشيرة أن دور القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين هو الأبرز في العالم أجمع.

فيما بادر الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية بالتبرع بالدم كأول متبرع في بنك الدم الجديد في الهلال الأحمر بالقليوبية، داعيا كل المشاركين وأهالي المحافظة بالمشاركة في حملة البنك لدعم غزة والتبرع بالدم لمساندة الأشقاء هناك.

وقال الشيخ عبد الحميد رخا رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري القليوبية، إنه جرى إرسال عددا من دفعات المساعدات المصرية إلى غزة، مشيرًا إلى مشاركته في توصيلها للأخوة هناك، حيث قدمت مصر أكثر من 38% من المساعدات الغذائية والطبية للأشقاء هناك، واصًفا الوضع هناك بالكارثي والذي تحاول مصر قيادة وشعبا للحد منه ووقفه بكافة الجهود الرامية لمساندة الشعب الفلسطيني ورفض التهجير ووقف الاعتداءات الغاشمة.

أضاف أن هدف البنك الجديد هو تقديم خدمة الاغاثه للمواطنين، مشيرا أنه جرى أيضا تدشين حمله تبرعات عينيه كبرى من القليوبيه لغزه تحت شعار ساعة لغزة.

أوضح النائب أبو سريع أمام عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهلال الأحمر بالقليوبية، أن أولى أنشطة بنك الدم الجديد هو تدشين حملة للتبرع بالدم لصالح غزة وفلسطين وستكون أولى فعالياتها في نادي بنها الرياضي غدا الخميس.

إطلاق البنك

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