علم دول تشبه علم فلسطين.. تعرف على كيفية التفرقة بينها

انتشر تداول علم فلسطين خلال الفترة الماضية بسبب العدوان الاسرائيلي على غزة وكنوع من الدعم الفلسطيني ولكن هناك دول علمها يشبه العلم الفلسطيني بشكل كبير لدرجة بعض الناس لا يستطيعون التفرقة بينهم وتوضح “البوابة نيوز” الفرق بين علم فلسطين وعلم كل دولة يشبه هذا العلم حيث يتألف علم فلسطين من ثلاثة خطوط أفقية متساوية وهي الأسود والأبيض والأخضر ويوجد من الجهة اليسرى مثلث أحمر اللون، فهذا العلم مشتق من الألوان العربية ويمثل بدوره شعب ودولة فلسطين وقد تم اعتماده في عام 1964 من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.



والدول التي يشبه علمها علم فلسطين مع اختلافات بسيطة او تطور في شكل العلم مع مرور الوقت هي:

-الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية:

وهو العلم الذي يشبه العلم الفلسطيني ويتألف من مزيج من ألوان الوحدة العربية، حيث تم اعتماد هذا العلم عام 1976، وتم تعديله عام 1991، ويستخدم هذا العلم من قبل جبهة البوليساريو ويحتوي على ثلاثة ألوان أفقية وهي الأسود والأبيض والأخضر، وفي منتصفه هناك نجمة وهلال تكونان باللون الأحمر، وإن تصميمه هو مشابه لعلم فلسطين حيث أنه يعتقد أن معركة البوليساريو التي عملت على تحرير الصحراء الغربية من الحكم المغربي شبيهة بمعركة تحرير فلسطين، حيث أن ألوانه مشتقة من ألوان التحرير العربية، أما النجمة والهلال فهما يعبران عن الإسلام، ونرى في بعض أعلام الدول العربية النجمة والهلال مثل علم تونس والجزائر وموريتانيا بالإضافة إلى ليبيا.



-المملكة الأردنية الهاشمية:

حيث أن دولة الأردن قامت بتبني الثورة العربية رسماً عام 1928م حيث أنها اختارت رمز هذه الثورة العربية للتعبير عن السيادة الوطنية الأردنية وإن علم الأردن يحمل أربعة ألوان شبيهة بألوان العلم الفلسطيني حيث أنه شكله أيضاً يشبه العلم الفلسطيني تماماً، ويتألف أيضاً على نجمة بيضاء.



-المملكة العراقية:

حيث أن العلم العراقي قد مر بمراحل كثيرة عبر التاريخ حتى وصل إلى الشكل الذي نراه في يومنا الحالي ولكن في مرحلتين من مراحل تشكل العلم العراقي كان يشبه العلم الفلسطيني بشكل كبير حيث أنه أُعتمد العلم العراقي أول مرة عام 1921 عندما تم إنشاء المملكة العراقية الهاشمية في عهد الانتداب البريطاني وكان هذا العلم يحتوي على خطوطاً أفقية بالترتيب وهي الأسود والأبيض والأخضر مع وجود شبه منحرف أحمر اللون مشطوف وفي داخله نجمتين سباعيتين بيضاوين والتي ترمزان للمحافظات ال14 الموجودة في المملكة، أما في عام 1958 اعتمد علم جديد للكيان الإتحادي ما بين العراق والأردن وقد تم تسميته بالاتحاد الهاشمي العربي وفي تصميمه هو مطابق تمامً لعلم فلسطين الحالي بالألوان وحتى بالشكل، وقد تم تغيير العلم عام 1963 ثم بدل عام 1991 وخضع لتغيير في عدة سنوات حتى وصل إلى آخر تغيير له عام 2008 والذي تم بموجبه إزالة النجوم الثلاثة التي كانت في وسطه وتم المحافظة على خط عبارة الله أكبر الذي كتب بالخط الكوفي.

-علم السودان:

وهو الذي يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية تبدأ باللون الأحمر والأبيض ثم الأسود، ويقطعها من جهة اليسار مثلث متساوي الساقين ملون بلون أخضر غامق، وهو يشبه شكلاً العلم الفلسطيني ولكن تختلف تموضع الألوان.



علم الكويت:

يحتوي علم الكويت على ثلاثة خطوط أفقية ومثلث مشطوف على الجهة اليسرى وهو شبيه بالعلم الفلسطيني والوانه اللون، اللون الأخضر، اللون الأبيض.



-المملكة العربية السورية:

فبعد سقوط الحكم العثماني على ولاية الشام فتكونت منطقة سوريا الحالية وكانت تُعرف باسم المملكة العربية السورية وكان قائدها عربي وهو الملك فيصل ابن الشريف الحسين، وقد كان وقتها علم المملكة السورية شبيهة بالعلم الفلسطيني الحالي إلى حد كبير، مع وجود تبديل في أماكن بعض الألوان الموجودة في الخطوط الأفقية بينما اللون الأحمر فهو في مكانه ولكن تتوسطه نجمة الهاشميين.

ومن الدول التي كان علمها هو نفس علم دولة فلسطين الحالي:

-الحجاز:

كان علمها قبل أن تتكون دولة السعودية حيث كانت الحجاز مستقلة بذاتها، وكانت تستعمل هذا العلم في الفترة من عام 1921 وحتى عام 1926.

-إمارة شرق الأردن:

عندما تم إنشاء إمارة في الاردن كان هذا العلم هو علمهم الوطني وكان هذا في الفترة من 1921 وحتى عام 1928، ثم بعد ذلك أقرت الأردن علمها الحالي.

-الإندماج بين الأردن والعراق:

حيث في عام 1958 إتحدت كلا من الأردن و العراق، مكونين الإتحاد الهاشمي العربي بين الدولتين، وكان هذا العلم هو العلم الذي يعبر عن الإندماج، ولكن هذا الإندماج لم يستمر طويلا.