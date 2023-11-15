الهند توقع عقودا لتصدير 500 ألف طن أرز بسمتي

وقعت الهند اليوم الأربعاء، عقودا لتصدير نحو 500 ألف طن من محصول الموسم الجديد من الأرز البسمتي، للاستفادة من الطلب القوي من كبار المشترين في أوروبا والشرق الأوسط.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وتصدر الهند سنويا أكثر من أربعة ملايين طن من الأرز البسمتي، وهو صنف فاخر من الأرز طويل الحبة يشتهر بنكهته، إلى إيران والعراق واليمن والسعودية والإمارات والولايات المتحدة ودول أخرى.

وتشكل أوروبا سوقا كبيرة أخرى للأرز.

وبعد فرض حظر على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي في يونيو الماضى لتحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية، حددت الهند حدا أدنى لسعر التصدير يبلغ 1200 دولار للطن للمبيعات الخارجية من الأرز البسمتي في أغسطس.

ولكن نظرا لأن السعر الأدنى أعاق صادرات الصنف المتميز وأثقل كاهل المزارعين بمخزونات كبيرة من محصول الموسم الجديد، خفضت الحكومة الشهر الماضي السعر الأدنى لصادرات الأرز البسمتي إلى 950 دولارا للطن.