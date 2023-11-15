رئيس وزراء فلسطين: لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء، على أن الأراضي الفلسطينية المُحتلة عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها، وهي حدود الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.. قائلا: "لا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة".

وأضاف اشتية في بيان بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال الخامسة والثلاثين: "سنواصل الاضطلاع بمسؤولياتنا تجاه أهلنا في قطاع غزة الذي لم نغادره ونواصل تقديم الخدمات لأهلنا في جميع المجالات الحيوية من الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، والبلديات، والحكم المحلي، والتنمية الاجتماعية، ومشاريع تحلية المياه، والصرف الصحي، وإعادة الإعمار".

وتابع: "إننا نقترب أكثر من بلوغ غايتنا بالحرية والاستقلال وزوال الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة واقعا على الأرض بعاصمتها القدس".. مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن مواصلة نضاله، في إطار مُمثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، لتجسيد السيادة للدولة المُستقلة لتصبح واقعًا على الأرض.

وأضاف اشتية: "رغم نزف الجراح، والتضحيات الجسام، وشلالات الدم المُمتدة من رفح إلى جنين، وسحب الدخان التي تسد الأفق، بحرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، قتلا وقصفا، وحصارًا، وتجويعا، فإن شعبنا يزداد يقينًا وإيمانًا بحتمية انتصار الوطن على الاحتلال، والدم على السيف، وأن الدماء التي نزفت على مدى مئة عام من النضال، لن تذهب هدرًا".

وقال رئيس وزراء فلسطين: "ليست الحشود البشرية التي تتدفق في شوارع العواصم العالمية، إسنادا وتضامنا مع عذابات شعبنا، واعتراف 140 دولة بحق شعبنا بالحرية، وتصويت 120 دولة لصالح حقوقنا الوطنية؛ سوى التعبير الحقيقي عن انحسار رواية المحتل، وهشاشتها أمام سطوع الحق، وصور آلاف الضحايا من الأطفال، والنساء، والمرضى، والجرحى بالمستشفيات التي حولتها آلة الحرب والتطهير العرقي إلى مقبرة للأطفال، حسب تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش".