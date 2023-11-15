الخارجية الفرنسية تعرب عن قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء بغزة

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، شمالي القطاع، مشددة على ضرورة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي الذي ينص بشكل خاص على حماية البنية التحتية للمنشآت الصحية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، في بيان صحفي نشر اليوم الأربعاء، "إن استخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية أمر غير مقبول".

وأضافت: "أنه لا يتعين على الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأشخاص الضعفاء والجرحى والمرضى والعاملون في المجال الإنساني الذين يواصلون عملهم بكل شجاعة في ظروف بالغة الخطورة، أن يدفعوا ثمن جرائم حماس".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن بلادها تعمل على توفير المساعدات الطبية العاجلة لسكان غزة حيث تم إرسال أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان المدنيين، مشيرة إلى أن فرنسا على استعداد لزيادة المساعدات الطبية التي تقدمها للمدنيين في غزة بالتعاون مع شركائها المعنيين وعلى رأسهم