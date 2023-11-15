متى أقر علم فلسطين.. وماذا يدل كل لون فيه؟

منذ بداية الاحداث الجارية على فلسطين من قبل الاحتلال الاسرائيلي انتشر تداول العلم الفلسطيني بشكل واسع بين جميع المتضامنون ومؤيدين القضية الفلسطينية، وعلم فلسطين هو رمز لأمل الفلسطنين في التحرر والانتصار على الاحتلال فدولة فلسطين بالرغم مما تمر به من أعمال وحشية بسبب الإحتلال، فمازال عند الشعب الفلسطيني أمل في التحرر، وهذا الأمل يتمثل جزء منه في العلم الفلسطيني.

وتم إقرار علم دولة فلسطين في عام 1917 قام الشعب الفلسطيني بإستخدام العلم الحالي للدلالة على النضال الوطني للشعب الفلسطيني، وفي عام 1947 تم إعتبار العلم الفلسطيني رمز للوحدة العربية وللمطالبة بالحرية من قبل حزب البعث العربي، وفي عام 1948 قام الفلسطنيون بعمل مؤتمر في غزة وأعلنوا أن العلم الحالي هو علم دولة فلسطين، ثم بعدها إعترفت جامعة الدول العربية بالعلم الفلسطيني الحالي على أنه علم الشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير الوطنية أعلنت كذلك في عام 1964 في مؤتمر تم عقده في القدس أقرت أن هذا العلم هو علم الشعب الفلسطيني.

وفي عام 1988 أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن العلم بشكله الحالي هو علم دولة فلسطين، وكان هذا الإعلان من جانب الشعب الفلسطيني فقط ولم تعترف إسرائيل بهذا العلم حتى الوقت الحالي، وكان قد حظر رفع علم فلسطين في عام 1967 قامت إسرائيل بإصدار قانون يمنع رفع علم فلسطيني ويمنع كذلك إنتاجه من الأساس أو حتى رسمه، وهذا القانون ما زال يطبق حتى الأن.

علم فلسطين في فترة الإحتلال البريطاني

في الفترة من عام 1920 وحتى عام 1948 كانت بريطانيا العظمى تحكم فلسطين في هذه الفترة وكان علم فلسطين عبارة عن راية لونها أحمر وبها دائرة بيضاء مكتوب فيها فلسطين، وكان هذا العلم الخاص بالمؤسسات الحكومية التابعة لدولة بريطانيا في فلسطين حيث أن فلسطين حكومة وشعبا قد رفضوا الإعتراف بالعلم أو العمل به، ومع إنتهاء حكم بريطانيا لفلسطين لم يرفع هذا العلم مرة أخرى.

في عام 2015 أقرت الأمم المتحدة هذا العلم هو علم دولة فلسطين وسمحت برفع العلم في الأمم المتحدة، وهذا بعد التصويت من قبل الدول الوجودة في الأمم المتحدة، ووافق على هذا القرار 119 دولة ورفض هذا القرار 8 دول بينما إمتنعت 45 دولة عن التصويت، ويتكون العلم الفلسطيني من ثلاث ألوان أفقية متساوية في المساحة وهي من أعلى لأسفل اللون الأسود ثم اللون الأبيض ثم اللون الأخضر، وأيضا مثلث متساوي الساقين أحمر اللون قاعدته عند ساري العلم ورأسه في منتصف العلم، ولكل لون في العلم دلالة مميزة له ويدل كل لون من ألوان العلم الفلسطيني على:

-اللون الأسود:

للدلالة عما تمر به دولة فلسطين من ظلم وقهر تحت وطأة الإحتلال الإسرائيلي، وما تمر به من حزن وبكاء على الشهداء الذين يتساقطون كل يوم.

-اللون الأبيض:

يشير اللون الأبيض للسلام والمحبة، ويشير لرسالة الأنبياء الذين مروا ب القدس، وما نشروه من محبة حتى للأعداء، كما يشير إلى أن الشعب الفلسطيني شعب طيب ويرغب فقط في السلام.

-اللون الأخضر:

يشير هذا اللون للأمل في غد أفضل تخضر فيه الأرض التي حرقها الأعداء، وتشير للنماء الذي ترغب فيه.

-اللون الأحمر:

يشير إلى دماء الشهداء والتي روت أرض وطنهم فلسطين.