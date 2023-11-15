انهيار منزل بالشرقية دون خسائر في الأرواح

شهد حي المنتزة بمدينة الزقازيق انهيار منزل مكون من 3 طوابق دون وقوع اي إصابات أو خسائر بالأرواح.

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كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور قسم شرطة اول الزقازيق يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انهيار منزل في منطقة المنتزة بدائرة قسم أول الزقازيق.

وتبين من التحريات وقوع حادث انهيار منزل غير مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق وذلك دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتم فرض كردون حول المنزل لحين رفع آثار الانهيار وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.