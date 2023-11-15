ads
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انهيار منزل بالشرقية دون خسائر في الأرواح

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد حي المنتزة بمدينة الزقازيق انهيار منزل مكون من 3 طوابق دون وقوع اي إصابات أو خسائر بالأرواح.

و

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور قسم شرطة اول الزقازيق يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انهيار منزل في منطقة المنتزة بدائرة قسم أول الزقازيق.

وتبين من التحريات وقوع حادث انهيار منزل غير مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق وذلك دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتم فرض كردون حول المنزل لحين رفع آثار الانهيار وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

3 طوابق الانهيار انهيار منزل حادث انهيار منزل دون وقوع أى إصابات