الزمالك يفوز 2-0 على توت عنخ آمون وديا

فاز فريق الزمالك على نظيره توت عنخ أمون بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر ومحمد عبد الغني وأحمد ذكي وأيمن الجزار ومحمد حسام " بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وكريم عبد الحق ومحمد صلاح وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

سيطر الزمالك على مجريات المباراة منذ البداية وهدد مرمى توت عنخ أمون عن طريق البنيني سامسون أكينيولا من خلفية مزدوجة أنقذها الحارس، وبمرور الوقت حاول الضيوف مبادلة الزمالك الهجمات.

وتوالت محاولات الأبيض لتسجيل هدف التقدم لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني لفريق الزمالك بكل من، معاذ علاء الدين عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" بدلا من عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني محمد أشرف " روقا" وكريم عبد الحق ومحمد صلاح.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات الأمور في حين لم تكن هناك خطورة على مرمى الأبيض، وبعدها دفع الجهاز الفني بكل من محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وإبراهيما نداي وسيد عبد الله " نيمار "بدلا من حاتم سكر وأيمن الجزار ومحمد حسام "بيسو" وناصر منسي.

وفي الدقيقة 69 أحرز البنيني سامسون أكينيولا الهدف الأول للزمالك من متابعة لرأسية أوباما التي ارتدت من الحارس ليسددها في المرمى، وفي الدقيقة 72 أضاف سامسون الهدف الثاني من رأسية بعدما تلقى عرضية من سيد عبد الله " نيمار" حولها برأسية على يسار الحارس.

وتوالت محاولات الزمالك للتسجيل في حين حاول الضيوف تقليص الفارق لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الأبيض بثنائية.

وحرص كل من أحمد سليمان وحسين السيد وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة على متابعة المباراة لمؤازرة الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.