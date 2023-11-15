سول وواشنطن تجريان تدريبات جوية مشتركة فوق البحر الغربي

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تدريبات جوية مشتركة، اليوم، شاركت فيها قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من "طراز بي-52 إتش"، فوق البحر الغربي، وذلك في أحدث استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن مقاتلات كورية جنوبية من طرازي "إف-35 ايه وإف-15 كيه"، وطائرات مقاتلة أمريكية من طرازي "إف-35 بي وإف-16"، رافقت القاذفات ذات القدرة النووية خلال التدريبات، حيث تسعى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون الأمني ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المتزايدة.

ونفذت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، خلال العام الجاري، 7 تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفة "بي-52 إتش"، كما أجرتا ما مجموعة 12 مناورة من هذا القبيل خلال هذا العام مع القاذفات الاستراتيجية الأمريكية، بما في ذلك قاذفة "بي-1 بي" التي لم تعد ذات قدرة نووية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أكد التزام بلاده بالردع الموسع باستخدام النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية، للدفاع عن حليفتها.