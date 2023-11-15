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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يضبط سائقا في الفيوم هاربا من 238 سنة حبس

الامن العام يضبط
الامن العام يضبط سائق هارب من 238 سنة حبس
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تمكن قطاع الأمن العام  بوزارة الداخلية في اطار الجهود الامنية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من ضبط كلٍ من:  “جزار” بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 61 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس  "28 سنة" وكفالات مالية.
 وضبط “سائق” بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 165حكم قضائى فى قضايا "تبديد- إيصال أمانة" والمقضى عليه فيها بالحبس "238 سنة" وكفالات مالية.
 وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية ضبط لمحكوم عليهم الهاربين بالحبس 238 سنة