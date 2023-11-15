الأمن العام يضبط سائقا في الفيوم هاربا من 238 سنة حبس

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في اطار الجهود الامنية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من ضبط كلٍ من: “جزار” بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 61 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "28 سنة" وكفالات مالية.

وضبط “سائق” بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 165حكم قضائى فى قضايا "تبديد- إيصال أمانة" والمقضى عليه فيها بالحبس "238 سنة" وكفالات مالية.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.