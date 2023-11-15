صراع خفي في الزمالك بين مجلس حسين لبيب ومرتضي ونجليه

اشتعل الصراع مبكرا بين مجلس الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب بعد نجاحه في الانتخابات، ومرتضي منصور ونجليه من المجلس السابق .

وقرر المجلس الجديد في الساعات الماضية الغاء الرئاسة الشرفية لمرتضي منصور، كما طالب المجلس من مرتضي بارسال مندوب له لاستلام جميع متعلقاته داخل النادي .

وسيطر الغضب الشديد على مرتضي منصور بعد علمه بالقرار، مسربا بأنه قام بمنح الزمالك ملايين من قبل للمساعدة في تسيير أمور النادي وأنه قد يلجأ للمطالبة بما دفعه.

وينتظر مجلس الزمالك قرار مرتضي منصور بالتوجه للنادي أو ارسال مندوب لجمع متعلقاته حتي لا يتم اللجوء لطرق أخري للتخلص منها.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة توت عنخ أمون الودية اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : حاتم سكر - محمد عبد الغني - أحمد ذكي - أيمن الجزار .

خط الوسط: محمد حسام " بيسو" - محمد أشرف " روقا" - كريم عبد الحق - محمد صلاح.

خط الهجوم : سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.