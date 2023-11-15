الجزائر تضبط 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن حصيلة عملياتها الأمنية، خلال أسبوع ماضي، والتي أسفرت عن توقيف 12 عنصر دعم للتنظيمات الإرهابية وعدد من الأسلحة والذخائر، بالإضافة لإيقاف متهمين في مجال الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار تأمين الحدود الوطنية ومكافحة بقايا الإرهاب وتجفيف منابع تمويله المرتبطة بالجريمة المنظمة، وفق استراتيجية أمنية فعالة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع، اليوم الأربعا، أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 نوفمبر 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وأسفرت الجهود في إطار مكافحة الإرهاب، من تمكن مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 93 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 7 قناطير و44 كيلوجرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 6.182 كيلوجرام من مادة الكوكايين و214.028 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإن صالح، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 125 شخصا وضبطت 33 مركبة و91 مولدا كهربائيا و55 مطرقة ضغط و244 قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 38 شخصا آخر وضبط 26 بندقية صيد و37.266 لتر من الوقود و33,5 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و30 قنطار من مادة التبغ و20.950 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 214 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 326 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.