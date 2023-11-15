روسيا: الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي انتهت

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي انتهت، وأن هناك مراكز جديدة للنمو الاقتصادي بالعالم ظهرت لمنافسة الغرب، وتغتنم فرص التعاون وتعزيز العلاقات.

وقال لافروف حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم إلى أن “حقبة جديدة تتميز بالتعددية القطبية بدأت تتشكل في العالم”.

ووصف لافروف الصين والهند وإيران ودول الخليج العربية ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "سيلاك" بأنها بين القوى الاقتصادية الصاعدة عالميا”.

وقال:"الغرب ظل صاحب القرار في العالم لأكثر من خمسة قرون، لكن هذه الحقبة قد ولّت. وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تحل التعددية القطبية بالكامل، وهذا ما بدأ يتبلور".

وأشار إلى اقتراح الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي قال إن مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "يجب أن تفكر حقا في التخلي من الاعتماد الكامل على الدولار والتفكير في عملتها الخاصة”.