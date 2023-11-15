ads
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: 29.693 مليون مشتغل خلال الربع الثالث من 2023

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت نتائج بحث القوي العاملة  خلال الربع الثالث لعام 2023 ، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عـدد المشتغلين بلغ 29.693 مليون فرد بينما كان 28.800 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع  3.1٪ وقد  بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.580 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.113مليون مشتغل . 
واوضح الجهاز ان عدد المشتغلين بأجــر نقدي بلغ 21.352مليون مشتغل ( 18.148 مليون ذكور ، 3.204مليون إناث) بنسبة 71.9٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 72.8٪ في الربع السابق ،مقابل 74.4٪ في الربع المماثل من العام  السابق .                            

وبلغ  عدد المشتغلين أصحـاب الأعمـال 960 ألف مشتغل ( 914 ألف مشتغل ذكور ،   46 ألف مشتغلة إناث) بنسبة  3.2٪ من إجمالــي المشتغلين  بينما كان 3.0٪ في الربع السابق مقــابل 3.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق .
 

كما  بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.725 مليون مشتغل   (5.085مليون مشتغل ذكور ، 640 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19.3٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.1٪ في الربع السابق  مقابل 18.6٪ في الربع المماثل من العام  السابق.
و بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر  1.656  مليون مشتغل (703 ألف  مشتغل ذكور ، 953 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 5.6 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان  5,1٪ في الربع السابق  مقابل 4.0 ٪ في الربع المماثل من العام  السابق.
                                                                

الاحصاء الربع الثالث لعام 2023 بحث القوي العاملة