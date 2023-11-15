الإحصاء: 29.693 مليون مشتغل خلال الربع الثالث من 2023

كشفت نتائج بحث القوي العاملة خلال الربع الثالث لعام 2023 ، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عـدد المشتغلين بلغ 29.693 مليون فرد بينما كان 28.800 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 3.1٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.580 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.113مليون مشتغل .

واوضح الجهاز ان عدد المشتغلين بأجــر نقدي بلغ 21.352مليون مشتغل ( 18.148 مليون ذكور ، 3.204مليون إناث) بنسبة 71.9٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 72.8٪ في الربع السابق ،مقابل 74.4٪ في الربع المماثل من العام السابق .

وبلغ عدد المشتغلين أصحـاب الأعمـال 960 ألف مشتغل ( 914 ألف مشتغل ذكور ، 46 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.2٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3.0٪ في الربع السابق مقــابل 3.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق .



كما بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.725 مليون مشتغل (5.085مليون مشتغل ذكور ، 640 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19.3٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.1٪ في الربع السابق مقابل 18.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

و بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.656 مليون مشتغل (703 ألف مشتغل ذكور ، 953 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 5.6 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5,1٪ في الربع السابق مقابل 4.0 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

