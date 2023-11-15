برلماني: مصر تدعم القضية الفلسطينية سياسيا وإنسانيا وإعلاميا

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الإعلام المصرى يقوم بدور كبير فى نقل الصورة الواقعية للعالم عما يحدث فى قطاع غزة، ففى الوقت الذى يُمارس جيش الاحتلال كل الطرق الغاشمة حتى على وسائل الإعلام، بل وهناك تقارير بأن المادة التى يتم إذاعتها من ادلخ القطاع تخضع للرقابة والإشراف من قبل دولة الاحتلال لتضليل العالم وهذا فى واقعة وسابقة هى الأولى من نوعها.

وتابع عضو مجلس النواب: "يتم عرض المادة المصورة على دولة الاحتلال لعدم كشف الممارسات الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال فى قطاع غزة، وحرب الإبادة، وكان للإعلام المصرى دور عظيم فى كشف هذه الممارسات بقوة للعالم أجمع، ومن ثم تتضافر الجهود جميعها ما بين الجهود السياسية والإنسانية والإعلامية لكشف هذه الممارسات الإجرامية وانتهاكات كافة المعاهدات والمواثيق الدولية على أراضي القطاع فى صمت من المجتمع الدولي".

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أهمية ما يقوم به الإعلام المصرى، والشركة المتحدة فى هذا التوقيت الصعب، وكشف وقائع وتفاصيل المجازر الإسرائيلية التي تصنف جرائم حرب ضد المدنيين لاسيما الأطفال والنساء، على مدار الساعة، واستخدمت منصاتها المختلفة لفضح الممارسات اللا إنسانية للاحتلال، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وهذا هو الدور الحقيقي للإعلام الوطني.

وأشاد النائب عمرو هندى، بالجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية على مدار التاريخ وليس على مدار الأيام الأخيرة فحسب، وتضافر الجهود لحل الأزمة، والدور الإنسانى متابعا:" مؤسسات المجتمع المدني المصرية استطاعت خلال 36 ساعة فقط من تحضير قافلة مساعدات، ومصر تمتلك مؤسسات وطنية تجسد موقف الشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية".