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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معتمد جمال يبدأ في دراسة فريق أبوسليم الليبي قبل موقعة الكونفيدرالية

معتمد جمال مدرب عام
معتمد جمال مدرب عام الزمالك
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يبدأ معتمد جمال مدرب عام الزمالك، في دراسة فريق أبوسليم الليبي خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن يقوم الجهاز الإداري بتوفير تسجيلات ومعلومات عن الفريق الليبي ومبارياته الأخيرة .

ويخوض فريق الزمالك اليوم الأربعاء مباراة ودية مع فريق توت عنخ أمون على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويلعب الزمالك اللقاء بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : حاتم سكر - محمد عبد الغني - أحمد ذكي - أيمن الجزار .

خط الوسط: محمد حسام " بيسو" - محمد أشرف " روقا" - كريم عبد الحق - محمد صلاح.

خط الهجوم : سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

معتمد جمال الزمالك ناصر منسي أيمن مصطفى